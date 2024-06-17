Отримав підозру генпродюсер окупаційної телерадіокомпанії «Крим» Крючков

До складу ТРК входять 16 проросійських телестудій і радіостанцій; це один із ключових рупорів Кремля на тимчасово окупованому півострові.

Генеральний продюсер окупаційної телерадіокомпанії «Крим» Олег Крючков отримав заочно підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

До складу телерадіокомпанії входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій. Це один із ключових рупорів Кремля на тимчасово окупованому півострові, який регулярно поширює фейки про війну Росії проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

За даними спецслужби, навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної ТРК майже на всій тимчасово загарбаній частині території нашої держави. Також колаборант перебуває у «статусі» радника гауляйтера півострова Аксьонова і входить до складу колегії «міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим».

Слідство встановило, що Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Перед цим він був власкором на російському «НТВ».

Також підозрюваний активно використовує вої сторінки у соцмережах, де активно закликає до окупації всієї території України.