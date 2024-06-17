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Бригада "Хартія" отримала 60 гранатометів на понад 36 млн грн від "Повернись живим"

Це перший в історії Фонду досвід закупівлі такої зброї у країні НАТО саме для потреб Національної гвардії України.

Бригада "Хартія" отримала 60 гранатометів на понад 36 млн грн від "Повернись живим"
Переданий гранатомет
Фото: Повернись живим

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав 13-ій бригаді Національної гвардії України «Хартія» 60 гранатометів загальною вартістю 36 344 215 гривень. Зокрема хартійці отримали 30 автоматичних станкових 40-мм гранатометів типу Mk 19 і 30 ручних шестизарядних 40-мм гранатометів.

"Це перший в історії Фонду досвід закупівлі такої зброї у країні НАТО саме для потреб Національної гвардії України. Ці гранатомети покривають штатну потребу бригади в подібному колективному піхотному озброєнні", зазначив директор фонду Тарас Чмут.

Це озброєння може встановлюватися на бронетехніку, катери, вертольоти або ж застосовуватися безпосередньо зі станка. 

"Нашим оборонцям необхідна зброя. І ми її купуємо завдяки вашим донатам. Бійці бригади «Хартія» одні з перших вийшли на кордон із рф під час контрнаступу у вересні 2022-го року. А зараз продовжують обороняти Харківщину на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Тепер завдяки вам — з новенькими гранатометами", – йдеться у повідомленні "Повернись живим". 

Передані &quot;Хартії&quot; гранатомети
Фото: Повернись живим
Передані "Хартії" гранатомети

У червні торік фонд "Повернись живим" повідомив, що передав Силам оборони України 1000 нових 40-мм ручних протитанкових гранатометів ATGL-L3, придбаних за кордоном за 4 мільйони євро. Зброя пішла частинам і підрозділам, задіяним у літній наступальній кампанії 2023 року. 

У квітні цьогоріч "Повернись живим" також передав війську 884 гранатомети ФОРТ-600А загальною вартістю 30 927 624 гривень. Їх отримали усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, а також 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 140-й окремий розвідувальний батальйон.

Також у травні фонд "Повернись живим" підсилив захисників Харківщини на майже 33 млн грн. Допомогу отримали підрозділи Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Нацгвардії, ГУР та Держспецслужби транспорту.

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