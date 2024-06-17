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Окупанти трохи активізувалися на Харківському напрямку, ‒ Генштаб

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 52.

Окупанти трохи активізувалися на Харківському напрямку, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша активність окупантів сьогодні спостерігається на Покровському напрямку. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 52, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації. Скинув на місто дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами російські терористи вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з повітряного простору російської федерації, з боку Бєлгорода та Шебекіного.

На Куп’янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна - триває. Бої мали місце біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито.

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На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності наступальних дій. Концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Євгенівки, де на цей час продовжуються бойові зіткнення у восьми локаціях. Загалом на цьому напрямку сьогодні вже відбулося 20 атак. 

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки зафіксовано п’ять протистоянь. Біля останнього населеного пункту одне - ще триває.

На Времівському напрямку загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. 

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував українських захисників на лівому березі Дніпра, успіху не мав. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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