Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"

Йому загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому працівнику Міністерства освіти та науки, який у публікації висміяв незалежність України (вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України)).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що підозрюваний на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид". Зокрема, у дописі посадовець зауважував, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення.

"Таким чином чоловік поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань. На даний час йому повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Посадовця звільнили з Міністерства освіти та науки за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після скандальної публікації.