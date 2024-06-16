МЗС Чехії: Саміт миру — це потужна підтримка мирного плану України

У цей момент надзвичайно важливим є надання військової підтримки Україні.

Саміт миру у Швейцарії є потужною підтримкою мирного плану України, але підтримка зброєю залишається необхідною.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Маріан, передає Укрінформ.

За словами глави МЗС Чехії, його країна оцінює мирний саміт як успішний, зважаючи на те, що у Швейцарії представлені понад 100 делегацій з усього світу.

Зокрема на саміт прибули представники країн Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії - навіть попри тиск Москви.

Дипломат додав, що Росія "дуже нервує з цього приводу".

"Це великий сигнал підтримки України. Ми вважаємо надзвичайно важливим показати ту довгострокову підтримку українського мирного плану. Важливим є те, що процес буде продовжуватися і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія. Це не обговорення миру, це обговорення підтримки українського мирного плану", – сказав він.

Також посадовець підкреслив: на думку Чехії, у цей момент надзвичайно важливим є надання військової підтримки Україні.