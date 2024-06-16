Мелоні: мир в Україні не означає, що вона повинна здатися

Захист України означає об'єднання задля цього всіх зусиль міжнародної спільноти.

Про це італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні сказала на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру. Вона також прокоментувала путінський ультиматум, проголошений ним напередодні заходу.

"Якщо Росія не погодиться з умовами, ми заставимо її здатися. Нам потрібно встановити мінімальні вимоги для цієї дискусії. Це агресія проти держави, і мир в Україні не означає, що Україна повинна здатися, як вважає Путін. Ставити такі умови – це дуже неправильно", – прокоментувала Мелоні.