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Мелоні: мир в Україні не означає, що вона повинна здатися

Італійська прем'єрка виступила проти путінських ультиматумів. 

Мелоні: мир в Україні не означає, що вона повинна здатися
Фото: EPA/UPG

Захист України означає об'єднання задля цього всіх зусиль міжнародної спільноти. 

Про це італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні сказала на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру. Вона також прокоментувала путінський ультиматум, проголошений ним напередодні заходу.

"Якщо Росія не погодиться з умовами, ми заставимо її здатися. Нам потрібно встановити мінімальні вимоги для цієї дискусії. Це агресія проти держави, і мир в Україні не означає, що Україна повинна здатися, як вважає Путін. Ставити такі умови – це дуже неправильно", – прокоментувала Мелоні.

  • Перед Глобальним самітом миру Володимир Путін виступив із черговим ультиматумом до України та її союзників. Він вважає, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО. А інші країни мають скасувати санкції. У МЗС України назвали ці вимоги абсурдними.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях саміту сказав, що ультиматум Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав". За його словами, російська розвідка повідомила Кремлю, що саміт обіцяє бути успішним, тож Москва вирішила інформаційно "перебити" подію.
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