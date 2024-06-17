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Стартувала вступна кампанія до ліцеїв МВС - у них навчатимуться діти наших захисників

До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників МВС.

Стартувала вступна кампанія до ліцеїв МВС - у них навчатимуться діти наших захисників
Ілюстративне фото
Фото: gp.gov.ua

В Україні починається прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ. У них навчатимуться діти наших захисників. Про це повідомив у Telegram очільник МВС Ігор Клименко.

"До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. Ми подбали про те, щоб діти змогли отримати якісну сучасну освіту, жити і розвиватися в комфортних умовах", - зазначив він.

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9-го класу школи або іншої освітньої установи. 

Для того, що вступити до ліцею, потрібно заповнити Анкету вступника за посиланням та очікувати дзвінка після її обробки.

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