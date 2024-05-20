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Фонд "Повернись живим" підсилив захисників Харківщини на майже 33 млн грн

Допомогу отримали підрозділи Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Нацгвардії, ГУР та Держспецслужби транспорту.

Фонд "Повернись живим" підсилив захисників Харківщини на майже 33 млн грн
"Повернись живим" підсилив захисників Харківщини
Фото: "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав оборонцям Слобожанщини обладнання вартістю 32 704 384,92 грн.

Допомогу отримали підрозділи Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Національної гвардії, Головного управління розвідки та Держспецслужби транспорту.

Фонд передав бійцям, зокрема:

  • 96 дронів DJI Mavic 3 Pro та 3T;
  • 61 тепловізор;
  • 120 нічних та 80 денних FPV-дронів та 300 батарей до них в рамках проєкту «Операція "Єдність 2: Новорічний салют"» від «Повернись живим», UNITED24 та monobank;
  • 136 портативних, 10 автомобільних рацій, 3 ретранслятори;
  • 530 антен-посилювачів сигналу до рацій;
  • 42 антен-посилювачів сигналу для дронів;
  • 30 терміналів Starlink;
  • 12 зарядних станцій.

"У цю хвилину наше військо стримує російську навалу в районі Вовчанська, Купʼянська й інших населених пунктів області. І ваші донати - напряму причетні до цього. Це далеко не остання партія нашої з вами допомоги на Харківщину і східний напрям загалом", - йдеться у повідомленні Фонду у Фейсбуці.

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

  • "Повернись живим" допомагає армії від початку російсько-української війни - з 2014 року. Відтоді благодійники задонатили Фонду на допомогу Силам оборони понад 11 мільярдів гривень. З них - 281,6 мільйона з весни 2014-го по 24 лютого 2022-го.
  • За ці кошти організація забезпечила понад 650 підрозділів, частин та зʼєднань Сил оборони, зокрема, безпілотниками, оптикою, живленням, звʼязком та навіть зброєю.
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