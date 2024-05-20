Фонд "Повернись живим" підсилив захисників Харківщини на майже 33 млн грн

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав оборонцям Слобожанщини обладнання вартістю 32 704 384,92 грн.

Допомогу отримали підрозділи Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Національної гвардії, Головного управління розвідки та Держспецслужби транспорту.

Фонд передав бійцям, зокрема:

96 дронів DJI Mavic 3 Pro та 3T;

61 тепловізор;

120 нічних та 80 денних FPV-дронів та 300 батарей до них в рамках проєкту «Операція "Єдність 2: Новорічний салют"» від «Повернись живим», UNITED24 та monobank;

136 портативних, 10 автомобільних рацій, 3 ретранслятори;

530 антен-посилювачів сигналу до рацій;

42 антен-посилювачів сигналу для дронів;

30 терміналів Starlink;

12 зарядних станцій.

"У цю хвилину наше військо стримує російську навалу в районі Вовчанська, Купʼянська й інших населених пунктів області. І ваші донати - напряму причетні до цього. Це далеко не остання партія нашої з вами допомоги на Харківщину і східний напрям загалом", - йдеться у повідомленні Фонду у Фейсбуці.

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"