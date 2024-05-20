Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами

Наша країна потребує не "перемир’я на 2 роки", а стійкого миру на десятиліття".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко наголосив, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

Литвиненко зазначив, що російська агресія триває, і Україна є її ключовою, але не єдиною ціллю. Росіяни хочуть змінити весь світовий порядок. Окупанти розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати.

Секретар РНБО нагодосив, що ситуація на фронті є вкрай складною, але "далеко не катастрофічною". Сили оборони продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях. Набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи.

"Це можна зупинити. Але Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї. Насамперед - ППО і боєприпаси", - сказав Литвиненко.

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана часниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", - додав секретар РНБО.

Він наголосив, що Україна потребує не "перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України".

"І це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента А.Штубба та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО", - додав Литвиненко.