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В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за позиціями ППО поблизу Чорного моря

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків.

В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за позиціями ППО поблизу Чорного моря
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали в Одесі агента російської ФСБ, якого цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій. У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна. За вказівками ворога він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони.

Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу "звітував" до ФСБ.

"разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ, окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари. Про такі плани агресора стало відомо співробітникам СБУ, які своєчасно викрили російського агента і задокументували кожен крок його розвідувальної активності", - зазначили в СБУ.

Ворожого агента вдалося затримати "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Фото: СБУ

Під час обшуків у затриамного знайшли фейкові посвідчення представника "редакції газети" та місцевого "водоканалу". Для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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