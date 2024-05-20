Уряд ухвалив постанову щодо азартних ігор: кожен гравець повинен мати ліміти

Організатори ігор мають встановити ліміт коштів та часу для кожного гравця.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті. Документ було прийнято 17 травні, нині він з'явився на сайті уряду.

Кабмін обмежив поширення реклами азартних ігор та пов'язаних із ними торговельних марок, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших формувань. Відтепер заборонена реєстрація декількох клієнтських рахунків для одного гравця.

Під час проведення азартних ігор в Інтернеті їхні організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця, а після реєстрації гравця або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо:

ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше ніж один раз на місяць

максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби і максимального часу його участі в азартній грі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі

обмеження доступу до вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії

Постанова діє до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, але не пізніше закінчення дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Обмеження грального бізнесу

У березні військовий Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій закликав президента обмежити рекламу грального бізнесу в онлайні. Він розповів, що чимало військових, виснажених стресовими умовами, піддаються на рекламу онлайн-казино і програють великі суми коштів. Він закликав заборонити спекулювати темою Сил оборони в рекламі грального бізнесу. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів в перший же день. Президент, реагуючи на неї, доручив РНБО та СБУ напрацювати рішення.

20 квітня президент надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино. Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Військовослужбовець Павло Петриченко, який ініціював важливу дискусію про шкоду грального бізнесу та дав поштовх обмеженням, загинув 15 квітня.