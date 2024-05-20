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Судитимуть правоохоронця, який за $16 тис планував "кришувати" шахрайський кол-центр

Під час слідства у нього виявили понад 15 млн гривень набутих необґрунтованих активів.

Судитимуть правоохоронця, який за $16 тис планував "кришувати" шахрайський кол-центр
Фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Перед судом постане правоохоронець, який взяв 16 тис. доларів за "кришування" шахрайського кол-центру.

Про це повідомили у ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо правоохоронця, який брався «кришувати» шахрайський кол-центр. Обвинувальний акт направлений до суду", – зазначили у Бюро.

Як йдеться у повідомленні, правоохоронець запропонував своєму знайому відкрити шахрайський "кол-центр", який би виманював гроші у громадян України та іноземців. При цьому він обіцяв покривати його роботу за 16 тис. доларів США в місяць.

Правоохоронця було затримано на "гарячому" під час отримання обумовленої суми. Під час обшуків у нього вдома було виявлено наркотичний засіб – майже 16 грам кокаїну.

У ході слідства було встановлено, що перебуваючи на посадах в правоохоронних органах він набув необґрунтованих активів на загальну суму понад 15 млн грн.

"Посадовець обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 368-5 (Незаконне збагачення) КК України", – зазначили у ДБР.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно в Одесі ліквідували масштабний call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців.

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