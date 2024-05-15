У Рівненській області викрили правоохоронця, який допомагав уникати чоловікам мобілізації

Затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який налагодив схему уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Він "співпрацював" із старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток.

Про це повідомили в ДБР.

Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину. Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався.

Подібний "пакет" послуг вартував орієнтовно 100 тис. грн. У випадку, якщо такий "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи вартували додатково ще 6,5 тис. грн.

Фото: ДБР Затриманий правоохоронець на Рівненщині

Правоохоронець співпрацював із старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. Представник влади знайомив «бажаючих» із правоохоронцем, а за це отримував свою частку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до вказаного злочину.

Схема працювала із березня 2024 року. Наразі встановлено щонайменше 5 «успішних» угод, які вдалося провернути зловмисникам. 10 травня правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання частини хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За рішенням суду чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Крім того, його відсторонено від служби на час проведення службового розслідування.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Запоріжжі на вимаганні 100 тисяч гривень хабаря викрили правоохоронця. Він вимагав гроші у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.