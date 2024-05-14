Сина екснардепа-регіонала судитимуть за організацію замовного вбивства колеги - депутата Жмеринської міськради

Його затримали в серпні минулого року, після того, як співробітники ДБР імітували вбивство.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради. Йому інкриміновано організацію закінченого замаху на вбивство, придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що колишній депутат міськради, діючи у інтересах свого батька – колишнього народного депутата від "Партії регіонів", організував замах на замовне вбивство депутата цієї ж міськради.

Сталося це через конфлікт із приводу продовження строку дії договорів оренди земельних ділянок та позбавлення його батька повноважень депутата.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, яку він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Як повідомлялося, в серпні минулого року на Вінниччині ДБР запобігло замовному вбивству місцевого депутата, яке організував син екснардепа-регіонала. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців . За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів.

У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.