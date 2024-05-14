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У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід, рух транспорту наразі перекрито

Затримується низка маршрутів громадського транспорту. Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі.

У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід, рух транспорту наразі перекрито
Фото: соцмережі

У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід. Про це сьогодні вдень почали повідомляти користувачі соцмереж.

Згодом КП “Київтеплоенерго” заявило, що пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. 

На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади. Вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт.

Рух транспорту наразі перекрито.

 Затримується низка маршрутів громадського транспорту.

Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у січні 2020 року в Києві затопило торгово-розважальний центр ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська". Гаряча вода з тепломережі потрапила в магазин "Ашан" і на перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали, проте повідомляли про дев'ятьох постраждалих.

Також у результаті прориву трубопроводу в асфальтовому покритті на вул. Антоновича утворилася яма, в яку задніми колесами потрапив автобус. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох осіб із тролейбуса поряд, які опинилися в паровій завісі.

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