У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід. Про це сьогодні вдень почали повідомляти користувачі соцмереж.

Згодом КП “Київтеплоенерго” заявило, що пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань.

На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади. Вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт.

Рух транспорту наразі перекрито.

Затримується низка маршрутів громадського транспорту.

Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у січні 2020 року в Києві затопило торгово-розважальний центр ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська". Гаряча вода з тепломережі потрапила в магазин "Ашан" і на перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали, проте повідомляли про дев'ятьох постраждалих.

Також у результаті прориву трубопроводу в асфальтовому покритті на вул. Антоновича утворилася яма, в яку задніми колесами потрапив автобус. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох осіб із тролейбуса поряд, які опинилися в паровій завісі.