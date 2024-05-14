США не передбачають серйозних проривів російських окупантів на фронті в Україні

У Сполучених Штатах очікують, що росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу на фронті в Україні протягом наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.

Заступник прессекретаря Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Сполучені Штати припускають подальші спроби наступу з боку РФ на фронті в Україні, зокрема в Харківській області, однак серйозних проривів окупантів на фронті не передбачають, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія продовжує посилювати свою агресію. Ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, зокрема на Харків", – сказав Патель.

За його словами, росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.

"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дадуть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", – зазначив представник Держдепу.

Крім того, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях і завдаватимуть значних втрат ворогу.