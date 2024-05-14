США не передбачають серйозних проривів російських окупантів на фронті в Україні

Заступник прессекретаря Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Сполучені Штати припускають подальші спроби наступу з боку РФ на фронті в Україні, зокрема в Харківській області, однак серйозних проривів окупантів на фронті не передбачають, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Росія продовжує посилювати свою агресію. Ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, зокрема на Харків", – сказав Патель.
За його словами, росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.
"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дадуть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", – зазначив представник Держдепу.
Крім того, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях і завдаватимуть значних втрат ворогу.
- Зазначимо, сьогодні до Києва завітав державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що американська допомога вже на підході, і вона допоможе на полі бою. Держсекретар зустрівся з українським президентом, а також має прочитати лекцію в столичному виші.
- Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська проведуть потужний наступ у напрямку Сум.