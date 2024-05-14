Ще шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років.

Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років.

Через загрозу відправлення дітей на так зване «оздоровлення» батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Над їх поверненням працювала організація “Save Ukraine”. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями.

На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.