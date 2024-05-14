Головне за ніч та ранок вівторка, 14 травня: бойові дії на Харківському напрямку, понад 160 боєзіткнень, Блінкен у Києві

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум. Про це Буданов розповів в інтерв’ю The New York Times.

Серед іншого, Буданов дав оцінку ситуації на Харківщині. “Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної”, – заявив він.

Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

Видання зазначає, що раніше українські чиновники заявляли, що Росія накопичила війська біля Сумщини.

У вівторок вранці до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він написав, що приїхав для демонстрації підтримки.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав держсекретар в X.

За словами наближених до головного американського дипломата чиновників, мета візиту – "надіслати потужний заспокійливий сигнал для українців, які переживають складний момент".

"Місія секретаря полягає в тому, щоб пояснити, як допомога буде застосовуватися для зміцнення оборони, і як вона потім дозволить знову перехопити ініціативу на полі бою", – стверджують на основі анонімності джерела у Держдепартаменті.

Докладніше – в новині.

Росія продовжує активні наступальні дії та намагається прорвати оборону наших захисників. Сили оборони стримують наступ противника і жорстко відповідають на будь-яку його активність.

За понеділок на всіх напрямках відбулося понад 160 бойових зіткнень, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Загалом ворог завдав сімох ракетних і 110 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", – сказав він.

Щодо ситуації на конкретних напрямках Лиховій порадив стежити за оновленнями Генштабу. Більшість часу Генштаб давав два зведення: вранці і увечері. Але після початку нового наступу росіян на Харківську область ГШ відновив публікацію зведень раз на декілька годин, як це було на початку повномасштабної війни. 14 травня Генштаб традиційне ранкове зведення не публікував (станом на 9:19).

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1400 окупантів та 28 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 485 430 окупантів та майже 7500 танків противника.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" теж із окупованого Криму.

Захисникам вдалося збити всі запущені БпЛА, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.

У Харкові вранці вівторка пролунали вибухи. Росіяни вдарили по густонаселеному Київському району КАБами.

Станом на 8:37 було відомо про чотирьох поранених, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Про вибух мер міста Ігор Терехов повідомив близько 6 ранку.

Пораненими є чоловік 52 років і троє жінок 66, 58 і 38 років.

Ударів було два. Першим зруйновано три гаражі, ще три – пошкоджено. Крім того, зафіксовано ще одне влучання – на відкритій території. Постраждало сім житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи та цивільні машини. Сукупно вибито 615 вікон, уточнив дані мер Харкова.

Волонтери Сергій Стерненко, Ігор Лачен і співвласник monobank Олег Гороховський оголосили збір на 3000 "теплих" безпілотників, які можуть працювати вночі, коли ворог особливо активний.

Сума збору – 124 млн гривень. У першу чергу дронами забезпечать захисників Харківської області, повідомив Стерненко.

"Маємо викупити багато топових тепловізійних FPV. Вони ДУЖЕ добре себе показали – з минулого збору вже знищено Сонцепьок, танки, артилерію та живу силу ворога. Завдана шкода у десятки разів перевершила суму збору", – сказав він.

За словами волонтера, поставки безпілотників почнуть цими днями ще до оплати.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp

Карта: 4441114454997899

Реквізити банки для юросіб: Рахунок – UA783220010000029244998833095, ЄДРПОУ: 21133352, призначення платежу: Благодійний платіж на тепловізійні дрони.

Гороховський уточнив, що купуватимуть 1000 дронів PEGAS і 2000 дронів SHURIKEN. Серед благодійників, які задонатять від 200 гривень, розіграють призи: десять випадкових карток mono поповнять на 100 000 грн, ще 20 учасників отримають безкоштовно картку platinum із двома роками безкоштовного обслуговування.

Переможців Гороховський оголосить у своєму ТГ-каналі 18 травня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!