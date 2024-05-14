Сили оборони збили всі 18 запущених Росією "шахедів". ППО працювала в восьми областях

У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" теж із окупованого Криму.
Захисникам вдалося збити всі запущені БпЛА. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.
"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.
- Близько 6 ранку російська армія завдала удару по Харкову. Влучання – в Київському районі, де чимало багатоповерхівок.
- Докладно про наступ ворога на Харків – у матеріалі Віктора Кевлюка "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи".