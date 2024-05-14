Сили оборони збили всі 18 запущених Росією "шахедів". ППО працювала в восьми областях

У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" теж із окупованого Криму.

Захисникам вдалося збити всі запущені БпЛА. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", – сказав він.

Фото: Микола Олещук у Telegram Захисники збили всі 18 запущених ворогом Shahed-ів