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Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з РФ

Про набуття документом чинності повідомив Білий дім.

Президент США підписав закон про заборону імпорту урану з РФ

Радник президента США з питань національної безпеки Джек Салліван оприлюнив на сайті Білого дому заяву щодо підписання Джо Байденом закону, який забороняє імпортувати до Америки російський збагачений уран.

За словами Саллівана, це рішення гарантує економічну та енергетичну безпеку країни і зрештою призведе до повного припинення залежності США від російського ядерного палива.

Радник також стверджує, що Сполучені Штати відновлюють своє лідерство у ядерній галузі завдяки погодженому Конгресом фінансуванню на суму 2,72 мільярда доларів. Ці гроші будуть використані для створення нових збагачувальних потужностей. 

США також виконують свою частину домовленості з Канадою, Францією, Японією та Великою Британією щодо інвестування 4,2 мільярда доларів в устаткування для збагачення та конверсії урану.

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