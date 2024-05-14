Правоохоронці затримали чоловіка, який мав допомогти незаконно перетнути кордон

Співробітники ДПСУ та поліцейські затримали чоловіка, який мав за 11 тисяч доларів організувати документи для незаконного перети

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та поліцейські затримали чоловіка, який мав організувати документи для незаконного перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“У березні 2024 року горе-підприємець повідомив одному з порушників, що може допомогти йому виїхати за межі України в якості особи, що супроводжує свою матір для проходження лікування. “Клієнту” провів ретельний інструктаж, як необхідно себе поводити під час перетину держкордону”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники спільно з поліцейськими затримали чоловіка під час одержання 11 тисяч доларів.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.