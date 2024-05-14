У Закарпатській області ліквідували канал переправлення нелегалів через кордон

Закарпатець планував переправити в Румунію сімох чоловіків та отримати з кожного по 10 тисяч доларів США.

У Закарпатській області затримали жителя області, який організував схему незаконного переправлення осіб через кордон. Організатор планував переправити в Румунію сімох чоловіків та отримати з кожного по 10 тисяч доларів США.

Про це повідомили в ДПСУ.

Організатора схеми затримала міжвідомча група у складі співробітників головного оперативно-розшукового відділу та військовослужбовців відділу прикордонної служби «Яблунівка» Мукачівського загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції.

"В рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, був затриманий 44-річний житель Хуста, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон", – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

До співпраці зловмисник залучив ще декілька осіб, які виконували його вказівки щодо підвезення та супроводу потенційних «клієнтів» до лінії державного кордону, відстеження руху прикордонних нарядів, вимагання коштів тощо.

"Самого організатора затримали під час отримання ним від одного із «клієнтів» частини оплати за незаконне переправлення до Румунії. Вказаний факт у встановленому законодавством порядком задокументовано", – зазначили у ДПСУ.

Закарпатцю вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Якщо вину закарпатця доведуть у суді, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію. За "турпохід" мандрівники заплатили понад 48 тисяч доларів.