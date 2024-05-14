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Половина опитаних українських біженців із Німеччини, Польщі та Чехії готові повернутися додому

Головною умовою повернення додому є безпека і нормальна робота критичної інфраструктури.

Половина опитаних українських біженців із Німеччини, Польщі та Чехії готові повернутися додому
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Aris Messinis

Половина українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Головною умовою повернення вони називають безпеку та нормальну роботу критичної інфраструктури.

Про це йдеться у звіті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), складеного за результатами опитування, проведеного у квітні. Загалом опитали за допомогою онлайн-інтерв’ю 801 респондента, що виїхали з України після 24 лютого 2022 і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

"Одне з актуальних питань – яка частка українських біженців зрештою повернуться в Україну. Зрозуміло, що поки тривають масштабні воєнні дії (із невизначеним результатом) будь-які оцінки є орієнтовними та неможливо точно визначити, скільки ж насправді українців повернуться", – зазначили у інституті.

Також додали, що для орієнтовної оцінки кількості охочих повернутися відштовхувалися від того, що більш імовірно можуть поїхати до України ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення.

"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", – додали у КМІС.

Щодо умов, за яких українці готові повернутися, то найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%).

Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). 

Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

  • За статистикою, 4,3 мільйона громадян, що залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.
  • Наприкінці квітня у Польщі заявили, що країна продовжила тимчасовий захист українців, проте змінить умови виплат. Виплати 800+ будуть доступні для всіх сімей, в яких діти ходять до школи, якщо буде підтвердження перебування у Польщі.
  • Працевлаштовані українці і ті, які отримали посвідку на проживання, зможуть залишатися в Німеччині, заявив Шольц.
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