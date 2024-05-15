Головне за ніч та ранок середи, 15 травня: бойові дії на Харківському напрямку, 166 боєзіткнень, вибухи в Криму

Минулої доби на фронті було 166 бойових зіткнень – удвічі більше, ніж у такий самий день тиждень тому. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Загалом за вчора противник завдав три ракетних і 78 авіаційних ударів, вчинив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", – сказав він.

Ворог концентрує свої зусилля у Харківській області та на Краматорському і Покровському напрямках Донецької області.

На Харківському захисники відбивали 18 атак окупантів, зокрема на напрямках Глибоке-Липці, Лук'янці-Липці, Борисівка-Нескучне, Шебекіно (Росія)-Вовчанськ. На окремих ділянках в районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу і штурмів росіян для збереження життя і уникнення втрат наші підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають росіянам закріпитися, проводять контратакувальні дії. Ворог – під постійним вогнем.

На Куп'янському напрямку ворог вчора провів 25 атак, зокрема на напрямках Лиман Перший-Синьківка, Вільшанка-Синьківка, Вільшанка-Петропавлівка, Кислівка-Іванівка, Крохмальне-Берестове, Коломийчиха-Стельмахівка, Коломийчиха-Мясожарівка, Ковалівка-Новоєгорівака, Площанка-Макіївка. Успіху не має, наші воїни відновили втрачені раніше позиції та поліпшили тактичне положення на окремих ділянках.

На Краматорському захисники відбивали 24 атаки на напрямках Новий, Андріївка, Кліщіївка, Північне, Дружба, Біла Гора та південніше Іванівського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Наші війська проводили заходи з покращення свого тактичного положення і мали успіх.

На Покровському захисники відбили 61 атаку противника на напрямках Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1510 окупантів. Захисники України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 486 940 осіб особового складу російської армії.

Про інші втрати ворога – в новині.

Представниця Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ Ліза Доутен під час засідання Ради Безпеки заявила про понад 700 цивільних українців, які стали жертвами війни в Україні у квітні: 129 осіб було убито, 574 поранено.

ООН впродовж місяця зафіксувала 50 інцидентів, коли росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України, найбільше у Харківській області. Мільйони сімей тимчасово залишилися без засобів для приготування їжі та опалення. Новою практикою окупантів стали обстріли залізничних об'єктів.

З Харківщини, за даними ООН, було евакуйовано близько 7 тисяч людей, чимало з них не мають доступу до продовольства, медичного обслуговування, електрики та газу. Загалом 14 мільйонів наших громадян, тобто близько 40% населення, так чи інакше потребують гуманітарної допомоги.

З понад 3 мільярдів доларів, які потрібні для задоволення гуманітарних потреб українців у 2024, міжнародні донори вже виділили 22% грошей.

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на 17 травня візит до Іспанії та Португалії. Цю інформацію LB.ua підтвердили в Офісі президента. Спершу про скасування п'ятничного візиту писали журналісти іспанського EFE та португальської редакції CNN.

Планувалося, що в ході поїздки Зеленський зустрінеться з іспанським королем Філіпом IV і головою уряду Петро Санчесом та підпише безпекову угоду. Дипломатичні джерела журналістів зазначили, що скасування поїздки президента України пов’язане зі складною ситуацією, яку переживає Україна.

Уряд офіційно не анонсував візит, хоча в понеділок джерела у виконавчій владі визнали, що він готується і під час нього планують підписати двосторонню угоду про безпеку.

Самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі протиповітряна оборона окупантів відбила "масовану атаку українських ракет".

Інтернет-джерела з посиланням на місцевих жителів стверджують, що в районі аеропорту "Бельбек" було чути численні вибухи, ракет нібито було "не менше ніж 20", а в районі летовища спалахнула пожежа.

Про вибухи також повідомляли мешканці Євпаторії, Сак, Сімферополя, Балаклави, Бахчисарая та Новофедорівки. Через повітряну тривогу перекривали незаконно збудований Кримський міст.

Представниця України на Євробаченні alyona alyona на своїй сторінці в Instagram розповіла про футболки з написом "Звільніть захисників Азовсталі", які наші делегація продемонструвала на камеру під час перебування у грінрумі. Як виявилося, за цей крок нашого національного мовника змусили платити штраф.

За словами співачки, будь-які написи або бренди на одязі виконавців були суворо заборонені, тож охорона вимагала зняти або заклеїти все, що видавалося їй невідповідним правилам. Команді довелося одягати футболки під інший одяг і швидко "розкриватися", коли під час повторів виступів до них підійшла камера.

Артистка говорить, що це був великий ризик, проте все обійшлося грошовим штрафом від організаторів. Натомість важливий заклик побачив увесь світ.

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