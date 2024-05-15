Politico: Україна намагається переконати Байдена, щоб він скасував заборону на використання зброї США для ударів по Росії

Видання зазначає, що Київ бачив, як росіяни скупчуються на кордоні, але їм не дозволили використовувати надані Вашингтоном ракети великої дальності.

Українські посадовці докладають нових зусиль, щоб змусити адміністрацію Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї, виготовленої в США, для ударів по території Росії, пише Politico.

Видання зазначає, що така політика США не дозволяла Києву атакувати позиції Росії, коли вони готувалися до свого наступу на Харківщину.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні, яке, на їхню думку, обмежує військові можливості України, оскільки Київ намагається завдати удару по російських військових складах на території РФ.

“Головна проблема зараз – це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах у Росії”, – заявив голова фракції “Слуга народу” у парламенті Давид Арахамія під час візиту до Вашингтона у вівторок.

Видання зазначає, що Росія добре усвідомлює цю ситуацію і змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не остерігаючись американських ракет великої дальності.

“Ми бачили, як їхні військові знаходились за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти”, – заявила в окремому інтерв’ю Олександра Устинова, голова спеціальної парламентської комісії з питань озброєнь і боєприпасів.

Зазначимо, що тим часом міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон на початку травня заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.