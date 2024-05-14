У Вовчанській громаді через агресію РФ загинули двоє місцевих жителів

У Вовчанській громаді Харківської області внаслідок агресії Росії загинуло двоє місцевих мешканців.
Про це повідомив начальник Харківської обласної вйськової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, через ворожі обстріли, які відбулися у Вовчанську об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.
Також у селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.
"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", – додав Синєгубов.
- За даними Генштабу, продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована.
- Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини. Також окупанти запустили ракетут Х-59. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще дев’ять отримали поранення.