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У Вовчанській громаді через агресію РФ загинули двоє місцевих жителів

Загиблими є 80-річна жінка і 83-річний чоловік.

У Вовчанській громаді через агресію РФ загинули двоє місцевих жителів
Наслідки обстрілу Вовчанська
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Вовчанській громаді Харківської області внаслідок агресії Росії загинуло двоє місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник Харківської обласної вйськової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, через ворожі обстріли, які відбулися у Вовчанську об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.

Також у селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", – додав Синєгубов. 

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