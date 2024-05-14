У Вовчанській громаді через агресію РФ загинули двоє місцевих жителів

Також у селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

Зокрема, через ворожі обстріли, які відбулися у Вовчанську об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.

"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Харківської обласної вйськової адміністрації Олег Синєгубов.

Загиблими є 80-річна жінка і 83-річний чоловік.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies