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Протягом доби через обстріли Харківщини одна людина загинула, дев’ять поранених

Окупанти атакували область ракетами, також гатили із артилерії та мінометів.

Протягом доби через обстріли Харківщини одна людина загинула, дев’ять поранених
Наслідки атаки на Харківщину
Фото: Харківська ОВА

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини. Також окупанти запустили ракетут Х-59. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще дев’ять отримали поранення. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • О 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років.
  • Вчора о 16:30 по с. Коротич Харківського району окупанти запустили ракету Х-59.  Відбулося влучання у  приміщення з підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.
  • О 14:26 с.  Липці, Харківського району внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.
  • 13 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 22 атаки напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка.

На Харківському напрямку відбили 13 атак: Нова Товолжанка (РФ) - Вовчанськ, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Гатище - Вовчанськ, Муром - Стариця, Стрілеча - Глибоке, Пильна - Глибоке, Глибоке - Липці.

Наразі 2065 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2989 з Харківського, 67 з Богодухівського та 1902 людей евакуйовано волонтерами. 

Всього евакуйовано 7023 людей.

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