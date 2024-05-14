Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, є поранені - міський голова Терехов (оновлення)

На місці іншого "прильоту" зафіксували влучання у гаражі.

Після обіду 14 травня Росія знову атакувала Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар припав на район житлової забудови.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - розповів очільник Харкова.

Терехов додав, що на місці іншого "прильоту" зафіксували влучання по гаражах - приблизно 10 з них охопила пожежа. Такою була пошкоджена багатоповерхівка.

"На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав Терехов. Станом на 17.04 було відомо загалом про 9 поранених внаслідок ворожих обстрілів.

Оновлення 17.27. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 15.

"Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років", - зазначив Синєгубов.