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​На Буковині ліквідували підпільний цех із фасування кави і спецій. Вилучено бетонозмішувач

Шестеро мешканців Чернівецької області в антисанітарних умовах виробляли і продавали продукти харчування.

​На Буковині ліквідували підпільний цех із фасування кави і спецій. Вилучено бетонозмішувач
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб, які організували підпільний цех з виготовлення харчових продуктів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час досудового розслідування встановлено, що шестеро мешканців області без жодних дозвільних документів виробляють в антисанітарних умовах і продають у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції.

Під час обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для змішування спецій.

Крім того, були вилучені рулонні стрічки та упаковки для фасування фальсифікованої продукції під відомими брендами, чорнові записи, грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції.

Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу, призначені судові експертизи.

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