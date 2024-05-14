Прокуратура розслідує повідомлення про погрози журналістам "Української правди"

Розпочато кримінальне провадження за повідомленням журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 171 КК (вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків) та ч. 1 ст. 345-1 КК (погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності).

Розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції, воно перебуває на контролі органів прокуратури.

Раніше редакція "УП" випустила заяву щодо погроз на адресу журналіста Михайла Ткача. Так, 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

11 травня протягом дня була низка безуспішних спроб входу в аккаунт Монобанка Ткача з боку сторонніх осіб. Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам видання надійшли листи з погрозами.

"Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди". Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів", - заявили в редакції.

У листопаді минулого року Ткач повідомив про напад під час зйомки матеріалу на Київщині. Журналіст проводив зйомку біля ресторану "Тандир" у селищі Козин, де, як зазначається, було багато автомобілів можновладців. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

У лютому 2022 року у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Ткача. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео.