​Україна отримає від Франції ракети Aster для установок SAMP-T

Франція передасть Україні партію ракет ППО Aster.

Про це повідомив французький міністр збройних сил Себастьян Лекорню на слуханнях у парламенті, передає Times of India.

"Можу, мабуть, повідомити вам, що я щойно підписав другу партію ракет Aster саме для того, щоб дати можливість продовжувати експлуатацію SAMP-T, який ми передали з нашими італійськими партнерами, оскільки йдеться про перехоплення російських ракет, які можуть атакувати Київ”, - сказав Лекорню.

Перед цим у телефонній розмові Еммануель Макрон і Володимир Зеленський говорили про посилення протиповітряної оборони України.

Єлисейський палац за підсумками бесіди оприлюднив інформацію, що Макрон анонсував постачання військової допомоги у найближчі дні і тижні.