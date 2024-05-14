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Поліція підозрює двох мешканок Ізюмщини у співпраці з окупантами

Жінки добровільно обійняли посади в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації.

Поліція підозрює двох мешканок Ізюмщини у співпраці з окупантами

Правоохоронці Харківської області підозрюють двох мешканок Ізюмського району у співпраці з ворогом під час російської окупації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Одна з жінок з липня до серпня 2022 року добровільно обіймала посаду “головного спеціаліста юридичного відділу тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”.

Жінка надавала юридичні консультації, а також виконувала розпорядження начальника юридичного відділу.

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Ще одна жінка обіймала посаду “головного спеціаліста фінансового управління тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області” з травня 2022 року. 

Ця підозрювана формувала списки організацій для нарахування зарплати, а також виконувала розпорядження керівника фінансового відділу.

Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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