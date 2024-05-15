Одна з російських ракет С-300 упала в Харкові і не розірвалась

Ввечері 14 травня росіяни атакували Харків ракетами С-300.
Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на очільника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Близько 18:00 одна російська ракета С-300 влучила у Слобідському районі Харкова в землю.
Ще одна ракета окупантів упала між багатоповерхівками у Київському районі міста, вона не розірвалася.
Поранених внаслідок ракетних ударів немає.
- Після обіду 14 травня Росія знову атакувала Харків, удар припав на район житлової забудови. Станом на 20:58 14 травня кількість постраждалих сягнула 21, серед них 7 чоловіків, 11 жінок і троє дітей.
- Зранку 14 травня росіяни вдарили по густонаселеному Київському району Харкова керованими авіабомбами. У результаті були поранені декілька жителів.