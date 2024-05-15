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Одна з російських ракет С-300 упала в Харкові і не розірвалась

Поранених внаслідок цього ракетного удару немає.

Одна з російських ракет С-300 упала в Харкові і не розірвалась
Одна з російських ракет С-300 упала в Харкові і не розірвалась
Фото: Суспільне Харків

Ввечері 14 травня росіяни атакували Харків ракетами С-300.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на очільника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Близько 18:00 одна російська ракета С-300 влучила у Слобідському районі Харкова в землю. 

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Ще одна ракета окупантів упала між багатоповерхівками у Київському районі міста, вона не розірвалася.

Поранених внаслідок ракетних ударів немає.

  • Після обіду 14 травня Росія знову атакувала Харків, удар припав на район житлової забудови. Станом на 20:58 14 травня кількість постраждалих сягнула 21, серед них 7 чоловіків, 11 жінок і троє дітей.
  • Зранку 14 травня росіяни вдарили по густонаселеному Київському району Харкова керованими авіабомбами. У результаті були поранені декілька жителів.
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