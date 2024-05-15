Поранених внаслідок цього ракетного удару немає.

Одна з російських ракет С-300 упала в Харкові і не розірвалась

Ввечері 14 травня росіяни атакували Харків ракетами С-300.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на очільника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Близько 18:00 одна російська ракета С-300 влучила у Слобідському районі Харкова в землю.

Ще одна ракета окупантів упала між багатоповерхівками у Київському районі міста, вона не розірвалася.

Поранених внаслідок ракетних ударів немає.