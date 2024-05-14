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На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

Серед іншого, чоловік намагався продати три РПГ, 25 гранат та більше тисячі набоїв. 

На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів
На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліція Київської області повідомила про підозру 42-річному мешканцю Броварського району, який незаконно зберігав і збував зброю та боєприпаси. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Працівники поліції затримали зловмисника під час реалізації трьох РПГ, автомату та штик-ніж до нього, піротехнічних засобів, 30 мм реактивні освітлювальні патрони у кількості 10 одиниць, 25 гранат різних видів, 34 підривачі до ручних гранат, боєприпаси калібру 7,62 мм, в кількості 440 набоїв та калібру 5,45 мм у кількості 1080 патронів”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка викрили працівники поліції та СБУ. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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За фактом носіння, зберігання, передачі та збуту бойових припасів та за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, зловмиснику повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області
На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

  • Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.
  • Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.
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