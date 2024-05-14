Серед іншого, чоловік намагався продати три РПГ, 25 гранат та більше тисячі набоїв.

На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

Поліція Київської області повідомила про підозру 42-річному мешканцю Броварського району, який незаконно зберігав і збував зброю та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Працівники поліції затримали зловмисника під час реалізації трьох РПГ, автомату та штик-ніж до нього, піротехнічних засобів, 30 мм реактивні освітлювальні патрони у кількості 10 одиниць, 25 гранат різних видів, 34 підривачі до ручних гранат, боєприпаси калібру 7,62 мм, в кількості 440 набоїв та калібру 5,45 мм у кількості 1080 патронів”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка викрили працівники поліції та СБУ. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом носіння, зберігання, передачі та збуту бойових припасів та за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, зловмиснику повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області На Київщині затримали чоловіка під час продажу великої партії зброї та боєприпасів