На автодорозі Київ - Знамʼянка внаслідок ДТП загинув 9-річний хлопчик, повідомляє поліція Київщини.
Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика «Kia», рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля «Volvo», який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.
В результаті події 9-річний пасажир "Kia" загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні.
Водій самоскиду «Volvo” тілесних ушкоджень не отримав.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).