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На Київщині легковик врізався у вантажівку, загинула дитина

Кермувальницю легкового автомобілю доставили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

На Київщині легковик врізався у вантажівку, загинула дитина
Фото: поліція Київської області

На автодорозі Київ - Знамʼянка внаслідок ДТП загинув 9-річний хлопчик, повідомляє поліція Київщини. 

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика «Kia», рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля «Volvo», який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.

В результаті події 9-річний пасажир "Kia" загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. 

Водій самоскиду «Volvo” тілесних ушкоджень не отримав. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

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