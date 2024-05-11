Кермувальницю легкового автомобілю доставили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

На автодорозі Київ - Знамʼянка внаслідок ДТП загинув 9-річний хлопчик, повідомляє поліція Київщини.

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика «Kia», рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля «Volvo», який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.

В результаті події 9-річний пасажир "Kia" загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні.

Водій самоскиду «Volvo” тілесних ушкоджень не отримав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).