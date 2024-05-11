Оборонні операції тривають на Харківщині, в районі прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 травня.

"Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один".

"Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що упродовж дня були доповіді гоовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. "Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", - сказав Зеленський.