На Херсонщині дитина підірвалася на російській міні

Також поранений його дідусь.

У Музиківці на Херсонщині на російській міні підірвалася дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітки і живота.

"Нині він - в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначив очільник Херсонщини.

Згодом Прокудін повідомив, що від вибуху міни постраждав дідусь хлопчика.

"У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Дідусь із онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталась через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза", - розповів керівник ОВА.

Наразі дитину прооперували, його життю нічого не загрожує.