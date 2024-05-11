Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині дитина підірвалася на російській міні

Також поранений його дідусь.

На Херсонщині дитина підірвалася на російській міні
Заміновані території

У Музиківці на Херсонщині на російській міні підірвалася дитина. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітки і живота. 

"Нині він - в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначив очільник Херсонщини.

Згодом Прокудін повідомив, що від вибуху міни постраждав дідусь хлопчика.

"У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Дідусь із онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталась через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза", - розповів керівник ОВА.

Наразі дитину прооперували, його життю нічого не загрожує.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies