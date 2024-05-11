В ISW проаналізували цілі російської армії у Харківській області

Росія хоче закріпити українські сили на півночі Харківщини, аби окупанти могли просунутися на інших критичних ділянок фронту на сході.

Дії російської армії вздовж кордону на півночі Харківської області, ймовірно, мають на меті закріпити там українські сили, аби армія РФ змогла просунутися на інших критичних ділянок фронту на сході.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська вранці 10 травня почали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та досягли значних тактичних успіхів. Окупанти, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана відтягнути українську живу силу та техніку з інших критичних ділянок фронту на сході.

Наразі російські війська здійснили дві обмежені дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців і одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.

У Міністерстві оборони повідомили, що російські десантно-штурмові групи спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська і що бої в цьому районі тривали після того, як українські сили відбили російські штурми.

Російські та українські джерела повідомили, що російські війська також почали штурм з великою піхотою між Стрілечою (на північ від Липців) і Зеленим (на північний схід від Липців) у ніч з 9 на 10 травня.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що у населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка та поблизу них, ймовірно, точилися важкі бої.

Reuters повідомило з посиланням на українського військового високопосадовця заявило, що російські сили просунулися щонайменше на один кілометр у глибину біля Вовчанська. ISW оцінює, що окупанти просунулися в напрямку Вовчанська, але не мають достатньо доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цієї території.

“Російські війська, ймовірно, використають своє тактичне розташування на півночі Харківської області найближчими днями, щоб посилити наступальні дії та продовжити початкову фазу наступальних зусиль, які, ймовірно, спрямовані на відкидання українських сил від кордону з Белгородською областю та просунутися так, аби мати Харків у досяжності своєї артилерії”, ‒ зазначають в ISW.

Проте дії російської армії не означають, що Москва проводить широкомасштабну наступальну операцію з метою оточення та захоплення Харкова.