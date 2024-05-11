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На обʼїзній дорозі Вінниці у ДТП загинули троє поліцейських

Аварія сталася за участі трьох автомобілів. Слідство триває.

На обʼїзній дорозі Вінниці у ДТП загинули троє поліцейських

На обʼїзній дорозі Вінниці сталася аварія за участі трьох автомобілів, внаслідок якої загинули троє поліцейських, повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько 12:00. На місці події працюють слідчі. 

“Унаслідок зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події”, ‒ йдеться у повідомленні.

Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання. 

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Водій другого автомобіля “Toyota Tundra”, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження. 

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються. За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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