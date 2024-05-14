В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили бонові загородження у Севастопольській бухті.
Про це повідомив телеграм-канал “Кримський вітер”.
“Так окупанти намагаються врятуватися від українських морських дронів. Варто додати, що 5 (п'ять) ліній огорож встановлено між молами на вході в Севастопольську бухту”, - йдеться у повідомленні.
Місце розташування бонових загороджень позначене на карті червоною лінією.
Крім того, на фото видно балкери, котрі вантажать крадене українське зерно на терміналі "Авліта" ("Авал" у російській юрисдикції).
- Вранці 13 травня в окупованому Криму було атаковано російську базу ППО на горі Ай-Петрі. Внаслідок обстрілу ліквідовано командира військової частини.