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РосЗМІ: ракети атакували російську базу ППО на горі Ай-Петрі у Криму

Внаслідок влучання загинув командир військової частини.

РосЗМІ: ракети атакували російську базу ППО на горі Ай-Петрі у Криму
база ППО на вершині гори Ай-Петрі
Фото: архівне фото

Уранці 13 травня в окупованому Криму було атаковано російську базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Внаслідок обстрілу ліквідовано командира військової частини.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

У понеділок 13 травня, близько 6 ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили ASTRA джерела в екстрених службах окупованого регіону. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Внаслідок влучання, територія військової частини зазнала пошкоджень, загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, кількість "трьохсотих" поки невідома.

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