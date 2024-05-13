РосЗМІ: ракети атакували російську базу ППО на горі Ай-Петрі у Криму

Уранці 13 травня в окупованому Криму було атаковано російську базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Внаслідок обстрілу ліквідовано командира військової частини.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

У понеділок 13 травня, близько 6 ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили ASTRA джерела в екстрених службах окупованого регіону. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Внаслідок влучання, територія військової частини зазнала пошкоджень, загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, кількість "трьохсотих" поки невідома.