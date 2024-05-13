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На Харківщині "приліт" по фермі. Є загиблий і поранені

Через ворожу атаку троє людей поранені.

На Харківщині "приліт" по фермі. Є загиблий і поранені
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Російська армія завдала удару по фермі у Коротичах Харківського району. В результаті загинув чоловік, ще троє поранені.

Про це повідомив начальник Харківській ОВА Олег Синєгубов.

"Півгодини тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району.  Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", – зазначено у повідомленні. 

Синєгубов додав, що у цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, яка госпіталізована до медичної установи.

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