На Харківщині "приліт" по фермі. Є загиблий і поранені

Російська армія завдала удару по фермі у Коротичах Харківського району. В результаті загинув чоловік, ще троє поранені.

Про це повідомив начальник Харківській ОВА Олег Синєгубов.

"Півгодини тому окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", – зазначено у повідомленні.

Синєгубов додав, що у цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, яка госпіталізована до медичної установи.