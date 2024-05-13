Генштаб: ворог мав частковий успіх в районі села Лук’янці на Харківському напрямку

По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, ідеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 15.00 13.05.2024.

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 здійснив 11 атак, наразі триває два бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. В той же час, Сили оборони здійснюють контратакувальні дії.

Противник завдав восьми авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – вісім одиниць.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макіївка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Завдано авіаційного удару в районі Новомихайлівки.

На Времівському напрямку наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне – триває в районі Роботиного. Ворог завдав авіаційного удару в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось два бойових зіткнення в районі Кринки, одне триває.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з російської території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.