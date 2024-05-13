ЦПД: Росія поширює маніпуляції щодо відсутності оборонних рубежів на Харківщині

Російська пропаганда поширює маніпуляції щодо відсутності оборонних рубежів у Харківській області з метою дискредитації українського військового керівництва та посіяти паніку серед цивільного населення.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко, насправді на Харківщині збудовано декілька надійних ліній оборони. Він наголосив, що оборонні рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, адже ця територія перебуває у безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом.

"Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Бо вся техніка та інженери просто знищувалися б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є, це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше", – зазначив керівник Центру.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПсО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ.

"Обстановка на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції", – підкреслюють у ЦПД.