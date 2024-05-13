Зеленський підписав закон про прозорість місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради України.
Зокрема, законом запроваджується:
- відеофіксація пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій;
- транслювання пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій у мережі Інтернет в режимі реального часу (після завершення воєнного стану);
- оприлюднення відеозаписів засідань в частині, що транслювалась на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб;
- збереження відеозаписів засідань не менше п’яти років;
- висвітлення проектів порядків денних засідань постійних комісій ради, висновків і рекомендацій, а також протоколів її засідань, які містять результати поіменного голосування;
- обов’язковість використання державної мови депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, іншими доповідачами під час сесій рад;
- оприлюднення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування публічної інформації щодо об’єктів права власності територіальних громад, регулярне оновлення такої інформації, в тому числі інформації за результатами інвентаризації.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 60-2, яка набирає чинності через рік. У ній йдеться про оприлюдення Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальних громад.
- Раніше у лютому Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт.
- 2 травня 2023 року Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування. Документом передбачено запровадження конкурсів для службовців органів місцевого самоврядування, а також новий порядок нарахування грошового забезпечення.
- Децентралізація стала одною із найуспішніших реформ в Україні, адже завдяки ній вдалось посилити роль місцевого самоврядування в управлінні територіями і ресурсами. Натомість в період воєнного стану держава суттєво обмежила повноваження місцевого самоврядування та продовжує наступ на його права, мотивуючи це потребами оборони. Чому українська держава не бачить в місцевому самоврядуванні рівного партнера та вчиняє дії, які підривають його роль, детальніше у матеріалі LB.ua.