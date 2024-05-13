Зеленський підписав закон про прозорість місцевого самоврядування

Документом запроваджується відеофіксація та трансляція пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій тощо.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради України.

Зокрема, законом запроваджується:

відеофіксація пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій;

транслювання пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій у мережі Інтернет в режимі реального часу (після завершення воєнного стану);

оприлюднення відеозаписів засідань в частині, що транслювалась на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб;

збереження відеозаписів засідань не менше п’яти років;

висвітлення проектів порядків денних засідань постійних комісій ради, висновків і рекомендацій, а також протоколів її засідань, які містять результати поіменного голосування;

обов’язковість використання державної мови депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, іншими доповідачами під час сесій рад;

оприлюднення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування публічної інформації щодо об’єктів права власності територіальних громад, регулярне оновлення такої інформації, в тому числі інформації за результатами інвентаризації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 60-2, яка набирає чинності через рік. У ній йдеться про оприлюдення Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальних громад.