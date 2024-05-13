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Росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура розпочала розслідування

Російські окупанти продовжують утримувати частину людей у підвалі.

Росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура розпочала розслідування
Фото: EPA/UPG

Прокуратура розпочала розслідування за фактом утримання в полоні цивільного населення прикордонної громади Вовчанська на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування в підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та російська федерація.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Росіяни завдали 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.
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