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​Із Вовчанська евакуювали людей, яких росіяни з 11 травня тримали в підвалі

У місті лишається близько 500 людей.

​Із Вовчанська евакуювали людей, яких росіяни з 11 травня тримали в підвалі
Евакуація з Вовчанська 12 травня
Фото: EPA/UPG

З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня.

Про це Суспільному розказали Світлана та Володимир, які сьогодні зранку втекли та дісталися до волонтерів.

"Вони сьогодні відійшли, а ми вирвалися. Сьогодні вранці заходить росіянин: «Йдемо так, як і прийшли». Забрали поранених і пішли. А ми — тікати. Там багато людей. Чули балачки, що треба розстріляти. А чи на нас казали, чи на ще когось...", - розказали Володимир та Світлана з Вовчанська.

У місті лишається близько 500 людей, сказав нам керівник Вовчанської МВА Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Тривають бої за прикордонний Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. За даними Генштабу, наразі ворог має тактичний успіх.

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