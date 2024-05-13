ВАКС заочно арештував Олега Гладковського

Вищий антикорсуд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його спільно з колишнім міністром оборони і директором департаменту цього міністерства обвинувачують у завданні збитків державі на суму 17,44 млн гривень.
За даними слідства, Гладковський використав службове становище всупереч інтересам служби і задля отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія «Богдан Моторс»". Про це повідомили в САП.
Олег Гладковський отримав підозру в жовтні 2019 року. У квітні наступного року підозри отримали ексзаступник міністра оборони і директор департаменту. Їм інкримінують ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.
У липні 2021 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.
16 квітня 2024-го колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки Олега Гладковського на судові засідання, оголосила його в розшук.
"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – повідомили в САП про сьогоднішнє рішення суду.
Олег Гладковський, за даними УП, під час повномасштабної війни неодноразово виїжджав за кордон. З березня 2022-го він перестав з'являтися на судових засіданнях.
Справа Гладковського
- Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу).
- Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському та його оточенню.
- На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Зокрема, встановив рівень локалізації виробництва автомобілів не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього 10%.
- У результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Незважаючи на той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення – за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.
- Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.
- Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
- У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.
- 3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.