ВАКС заочно арештував Олега Гладковського

З березня 2022-го він перестав з'являтися на судових засіданнях, а в квітні 2024-го його оголосили в розшук.

Вищий антикорсуд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його спільно з колишнім міністром оборони і директором департаменту цього міністерства обвинувачують у завданні збитків державі на суму 17,44 млн гривень.

За даними слідства, Гладковський використав службове становище всупереч інтересам служби і задля отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія «Богдан Моторс»". Про це повідомили в САП.

Олег Гладковський отримав підозру в жовтні 2019 року. У квітні наступного року підозри отримали ексзаступник міністра оборони і директор департаменту. Їм інкримінують ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

У липні 2021 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

16 квітня 2024-го колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки Олега Гладковського на судові засідання, оголосила його в розшук.

"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – повідомили в САП про сьогоднішнє рішення суду.

Олег Гладковський, за даними УП, під час повномасштабної війни неодноразово виїжджав за кордон. З березня 2022-го він перестав з'являтися на судових засіданнях.

Фото: УП Олег Гладковський в Польщі в липні 2022

Справа Гладковського