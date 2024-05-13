Розвідники визначили російських льотчиків, які обстрілюють Україну крилатими ракетами

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували російських воєнних льотчиків, які причетні до ударів по українських містах.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Оперативники та аналітики ГУР МО ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Еенґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні.

До складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування «енґельс» саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування «шайковка» калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", - зазначили в ГУР.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

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