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Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб 
  • танків ‒ 7485 (+31) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) 
  • артилерійських систем – 12487 (+15) 
  • РСЗВ – 1070 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 797 (+0)
  • літаків – 350 (+0) 
  • гелікоптерів – 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+3)
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59)
  • спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулий тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки.

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