Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб
- танків ‒ 7485 (+31)
- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42)
- артилерійських систем – 12487 (+15)
- РСЗВ – 1070 (+4)
- засоби ППО ‒ 797 (+0)
- літаків – 350 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26)
- крилаті ракети ‒ 2197 (+3)
- кораблі / катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59)
- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, російські окупанти за минулий тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки.