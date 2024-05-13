Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1740 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб

танків ‒ 7485 (+31)

бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42)

артилерійських систем – 12487 (+15)

РСЗВ – 1070 (+4)

засоби ППО ‒ 797 (+0)

літаків – 350 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26)

крилаті ракети ‒ 2197 (+3)

кораблі / катери ‒ 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59)

спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулий тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки.